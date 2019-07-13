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Общество

Реконструкция прорыва «Линии «Пантера» состоится в Островском районе

Фото Михаила Глущенко

14 июля в деревне Холматка в Островском районе на территории музейного комплекса «Линия Сталина» состоится военно-исторический фестиваль «Прорыв линии «Пантера». Как сообщил Псковскому агентству информации директор Военно-исторического музея Псковской области Пётр Гринчук, в рамках фестиваля будет реконструирован эпизод боя по прорыву укрепленной «Линии «Пантера», который состоялся в июле 1944 года в рамках Псковско-Островской наступательной операции.

Манёвры начнутся в 13:00. В них примут участие более 150 реконструкторов из разных городов России и ближнего зарубежья. Также будет задействована военная техника и артиллерия.

С 10:00 на фестивальной площадке начнут работать продовольственные и сувенирные киоски, интерактивные площадки, демонстрирующие солдатский быт враждующих сторон, развернутся выставки военной техники, которая будет задействована в ходе реконструкции: артиллерия, минометы, автомобили, бронетехника.

После реконструкции состоится концерт, который подготовили «Волонтёры Победы».

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