Приставки для цифрового телевидения стали добычей вора в Гдове

10:44, 14 июля 2019, ПАИ

В Гдове задержан 37-летний безработный ранее судимый мужчина, который подозревается в краже двух цифровых телевизионных приставок. Похищены они были 9 июля из дома по улице Кингисеппской, в который вор проник, повредив входную дверь. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе обыска у задержанного приставки изъяли, возбуждено уголовное дело.

Ещё одно ранее совершённое преступление было раскрыто в Порхове. Там с мая по июль из помещения организации на улице Урицкого, повредив навесной замок на входной двери, злоумышленник похитил раздаточную коробку от автомобиля. В этой краже подозревается 47-летний не работающий житель Порховского района. Они признался в краже. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

В Себежском районе задержан 45-летний безработный, судимый местный житель, который 30 июня в деревне Лужки снял со стоявшего у гаража двигателя погрузчика снял запасные части. Причиненный ущерб устанавливается. Похищенное у мужчины изъяли, ведётся расследование.