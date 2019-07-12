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Два человека погибли при крушении дельталёта в Тверской области

Два человека погибли при крушении дельталёта в Тверской области, сообщает региональное Следственное управление Следственного комитета. Обломки дельталёта были обнаружены около 6:00 14 июля у деревни Киселево.

По данным СУ СК, перелёт совершали 55-летний и 47-летний жители Московской области.  Мужчины погибли.

По данным тверского ГУ МЧС, дельталёт отправился из деревни Владышино 13 июля. Конечной точкой полёта было село Горицы. Ночью стало известно о пропаже летательного аппарата. На поиски были направлены 72 человека и 23 единицы техники.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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