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Спорт

Более 100 легкоатлетов приняли участие в забеге в честь 75-летия освобождения Пустошкинского района

Более 100 легкоатлетов приняли участие приняли участие в забеге, который прошёл в Пустошке 13 июля и был посвящён 75-летию освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Пробег прошёл уже в 26-й раз, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Невеля, Опочки, Пскова, Великих Лук и Белоруссии.

Председатель Комитета по спорту администрации Псковской области Иван Штылин отметил, что подобные мероприятия объединяют память поколений. «К сожалению, все меньше и меньше с нами остается ветеранов Великой Отечественной войны, которым мы можем сказать сегодня спасибо за наше будущее, за нашу свободу, за мирное небо для наших детей», - сказал он и добавил, что участники состоявшегося забега таким образом почтили память дедов и прадедов.

Иван Штылин поблагодарил организаторов пробега Сергея Прохорова, Михаила Юринова и их команду, а также вручил награды участникам.

Также в праздничный день состоялось награждение нагрудным знаком «За заслуги перед Пустошкинским районом». Его получили начальник подразделения пустошкинского участка «Автомобильных дорог Пскова» Иван Моругин и преподаватель математики пустошкинского Центра образования Раиса Сёмкина. А две супружеские пары - Виктор и Тамара Васильевы, Владимир и Надежда Козыревы – удостоены медалей «За любовь и верность».

Продолжились торжества выступлением военнослужащих 76-йгвардейской десантно-штурмовой дивизии, которые приняли участие в празднике  по приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Они продемонстрировали  элементы боевой подготовки.

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