Фестиваль авторской песни продолжается в Изборске

11:58, 14 июля 2019, ПАИ

В Изборске (Печорский район) продолжается VI фестиваль авторской песни и поэзии «Избрская крепость». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, 14 июля станет последним фестивальным днём.

Сегодняшняя программа началась с экскурсии по Изборской крепости с посещением фотовыставки о Проекте «Стихи и песни на границе России» и фестивале Изборская крепость. В 13:00 состоится гала-концерт, в рамках которого будут награждены победители фестиваля, подведены итоги голосования на приз зрительских симпатий. Победитель получит медаль «Приз зрительских симпатий» и кованый сувенир «Скрипичный ключ – гитара» от псковского кузнеца Сергея Дмитриева.

В 15:00 начнётся церемония закрытия фестиваля, после которой в 16:00 будет концерт российского барда Александра Дольского.

Организаторами фестиваля выступили ПРОО «Псковские барды», Государственный музей-заповедник «Изборск», Псковский государственный университет и Псковское региональное отделение Союза писателей России. Проводится он при поддержке президентского гранта по проекту «Стихи и песни на границе России».