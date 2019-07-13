0
11:19
Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» проходит в Выбутах
18:06
Программа Дней города Пскова - 2019: Что будет, где и во сколько
13:12
Выставка женщин-фотографов открылась в Псковской городской поликлинике №3
12:45
Благодаря Пскову Россия вышла на 8-е место по числу объектов в списке ЮНЕСКО
21:56
Надежда Филатова: Специалисты ЮНЕСКО признали выдающуюся ценность псковских храмов
17:50
«Привет, ивент!» - 10 июля (ЗВУК)
13:01
Псковские храмы в списке ЮНЕСКО: Какие объекты включены и что об этом говорят эксперты
Еще новости
Культура

Фестиваль авторской песни продолжается в Изборске

В Изборске (Печорский район) продолжается VI фестиваль авторской песни и поэзии «Избрская крепость». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, 14 июля станет последним фестивальным днём.

Сегодняшняя программа началась с экскурсии по Изборской крепости с посещением фотовыставки о Проекте «Стихи и песни на границе России» и фестивале Изборская крепость. В 13:00 состоится гала-концерт, в рамках которого будут награждены победители фестиваля, подведены итоги голосования на приз зрительских симпатий. Победитель получит медаль «Приз зрительских симпатий» и кованый сувенир «Скрипичный ключ – гитара» от псковского кузнеца Сергея Дмитриева.

В 15:00 начнётся церемония закрытия фестиваля, после которой в 16:00 будет концерт российского барда Александра Дольского.

Организаторами фестиваля выступили ПРОО «Псковские барды», Государственный музей-заповедник «Изборск», Псковский государственный университет и Псковское региональное отделение Союза писателей России. Проводится он при поддержке президентского гранта по проекту «Стихи и песни на границе России».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» проходит в Выбутах
13 июля 2019
Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» проходит в Выбутах
Программа Дней города Пскова - 2019: Что будет, где и во сколько
12 июля 2019
Программа Дней города Пскова - 2019: Что будет, где и во сколько
Выставка женщин-фотографов открылась в Псковской городской поликлинике №3
11 июля 2019
Выставка женщин-фотографов открылась в Псковской городской поликлинике №3
Благодаря Пскову Россия вышла на 8-е место по числу объектов в списке ЮНЕСКО
11 июля 2019
Благодаря Пскову Россия вышла на 8-е место по числу объектов в списке ЮНЕСКО
Надежда Филатова: Специалисты ЮНЕСКО признали выдающуюся ценность псковских храмов
10 июля 2019
Надежда Филатова: Специалисты ЮНЕСКО признали выдающуюся ценность псковских храмов
«Привет, ивент!» - 10 июля (ЗВУК)
10 июля 2019
«Привет, ивент!» - 10 июля (ЗВУК)
Псковская афиша: Что покажет театр в августе и сентябре
09 июля 2019
Псковская афиша: Что покажет театр в августе и сентябре
Бардовский фестиваль «Изборская крепость» состоится 13-14 июля
09 июля 2019
Бардовский фестиваль «Изборская крепость» состоится 13-14 июля

Идет загрузка...