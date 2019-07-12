Опасный радиоактивный объект обнаружен под Чернобылем

15:23, 14 июля 2019, ПАИ

В Чернобыльской зоне отчуждения на Украине обнаружен опасный радиоактивный объект. Это перевёрнутый грузовик, написал на своей странице в «Фейсбуке» Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. В посте этот автомобиль назван небезопасной находкой.

При этом ТАСС отмечает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зону отчуждения нужно преобразовать в одну из точек роста страны и дал поручение за три месяца принять меры для развития туризма в Чернобыльской зоне отчуждения. Правительство страны должно утвердить схемы перемещения туристов, проработать обустройство инфраструктурой экскурсионных маршрутов, разработать водные пути. Также кабинет министров обязан разработать меры безопасности для желающих посетить Чернобыль.

Российские учёные не разделяют оптимизма Владимир Зеленского. Например, директора Научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Александр Хамаз уверен, что длительное и бесконтрольное пребывание в зоне отчуждения может привести к облучению, уровень которого в разы будет превышать допустимое значение по международным стандартам безопасности.