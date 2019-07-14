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Общество

На островах в Псковском озере провёл богослужения митрополит Тихон

Митрополит Псковский и Порховский Тихон 12 июля провёл богослужения на островах в Псковском озере.

Как сообщает официальный сайт Псковской митрополии, в день памяти святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, митрополит Тихон совершил Божественную Литургию в храме, освящённом в их честь, на острове Верхний. Ему сослужили наместник Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря игумен Савва (Комаров), секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, благочинный храмов Псковского района протоиерей Георгий Быков, настоятель храма святителя Николая на острове Залита игумен Паисий (Гидраш), настоятель храма святых апостолов Петра и Павла на острове Верхний иерей Сергий Демидов, насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Иларион (Карандеев). 

По окончании Литургии духовенство и все молящиеся крестным ходом направились в центр острова — на место подвигов преподобного Досифея Верхнеостровского, где был совершен праздничный молебен с чтением акафиста святым апостолам Петру и Павлу. По окончании богослужения митрополит Тихон обратился к собравшимся с архипастырским словом.

После этого митрополит Тихон с паломниками посетили остров Залита. На островном кладбище он совершил панихиду по старцу отцу Николаю (Гурьянову).

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