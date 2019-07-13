Событийные мероприятия Псковской области могут претендовать на премию Russian Event Awards 2019

18:02, 14 июля 2019, ПАИ

Мероприятия, проходящие в Псковской области, могут претендовать на Национальную премию в сфере событийного туризма Russian Event Awards 2019. Приём заявок для регионов Северо-Запада продлится до 20 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в Информационном туристском центре Псковской области.

Участвовать в конкурсе могут организаторы событий различной направленности регионального или федерального уровня — авторы или авторские коллективы из числа государственных, коммерческих и некоммерческих организаций. Представленные на соискание награды проекты, должны быть реализованы в период с октября 2018 до момента проведения конкурса.

Для участия в премии необходимо зарегистрироваться и разместить конкурсные материалы на официальной Интернет-площадке премии.

В этом году премия будет присуждаться в 20 номинациях:

Лучшее туристическое событие в области культуры (фестивали, праздники, конкурсы). В данной номинации награждение будет осуществляться в двух категориях среди городов с населением: до 100 000 население, и свыше 100 000);

Лучшее туристическое событие в области спорта (фестивали любых видов спорта, киберспорт);

Лучшее туристическое событие исторической направленности (исторические реконструкции и фестивали, посвященные историческим датам и событиям);

Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов (этнографические и фольклорные фестивали и праздники, фестивали по сохранению народно-художественных промыслов);

Лучшее событие в области гастрономического туризма (эно-, гастрономические и кулинарные фестивали и праздники, выставки);

Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал. В данной номинации награждение будет осуществляться в двух категориях среди городов с населением: до 100 000 население, и свыше 100 000);

Лучшее молодежное туристическое событие (форумы и фестивали для молодежи);

Лучшее детское туристическое событие (фестивали, конкурсы, праздники для детей);

Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма;

Лучшее туристическое MICE событие (форумы, конгрессы, выставки и прочие мероприятия, направленные на развитие делового туризма);

Лучшая интерактивная программа туристического события (интерактивные мастер-классы, квесты, анимационные программы);

Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия;

Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия;

Лучшее средство размещения для проведения турсобытия;

Лучший региональный ТИЦ — организатор турсобытий;

Лучший муниципальный ТИЦ — организатор турсобытий;

Лучший региональный календарь туристических событий;

Лучший муниципальный календарь туристических событий;

Лучшая идея туристического события (рассматриваются еще не реализованные проекты, находящиеся на стадии проектирования).

Специальная номинация: Лучшее туристическое событие, посвященное Году Театра.

Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в Воронеже и проводится ежегодно с 2012 года. Её учредителями выступили ФРОС Region PR и ООО «Продюсерский центр «Контент».