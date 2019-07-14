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Общество

Несколько тысяч зрителей собрал фестиваль «Прорыв линии «Пантера» под Островом

Военно-исторический фестиваль «Прорыв линии «Пантера», который состоялся 14 июля в музейном комплексе «Линия Сталина» в деревне Холматка Островского района, собрал несколько тысяч зрителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Центральным событием фестиваля была реконструкция эпизода боев июля 1944 года по прорыву «Линии Пантера». В сражении приняли участие порядка 150 реконструкторов из России и ближнего зарубежья.   Бой прошёл с применением артиллерии, минометов, автомобилей, бронетехники, с которыми до и после сражения могли познакомиться все желающие.

Также на фестивальной площадке работали интерактивные площадки, где можно было посмотреть на быт солдат в полевых условиях. Кроме того, для гостей была доступна экспозиция самой «Линии Сталина».

Завершился день концертом, подготовленным силами «Волонтёров Победы».

Организовали фестиваль Военно-исторический музей Псковской области и общественная организация «Забытый подвиг».

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