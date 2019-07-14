0
20:53
Реконструкция прорыва «Линии «Пантера» состоялась под Островом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:43
Несколько тысяч зрителей собрал фестиваль «Прорыв линии «Пантера» под Островом
16:08
Работы на «Машиностроителе», в кампусе ПсковГУ и областной библиотеке проконтролировал вице-губернатор (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:57
В августе на «Машиностроителе» в Пскове будут готовы трибуны, к 1 сентября – поле
13:46
В течение месяца завершится реконструкция фасада Псковской областной библиотеки
13:12
Ещё две компании в ближайшее время начнут работу в строящемся кампусе ПсковГУ
10:02
С профессиональным праздником поздравил псковских работников и ветеранов почтовой службы Михаил Ведерников
Еще новости
Общество

За творческий подарок Пустошке поблагодарил великолучан Иван Штылин

Председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин поблагодарил великолукский клуб единоборств, Алексея Скачкова, Анастасию Аввакуменкову, музыкальный творческий коллектив из Великих Лук и  Военно-патриотический клуб «Маргеловцы» творческий подарок к 75-летию освобождения Пустошкинского района от немецко-фашистских захватчиков. «Ребята, спасибо! Ваши песни, эмоции, талант действительно не остались без внимания! Спасибо за праздник!», - написал Иван Штылин в своём Instagram.

Он подчеркнул, что будет и дальше работать над патриотическим воспитанием молодёжи Псковской области.

Основные торжества в Пустошкинском районе прошли 13 июля. В честь 75-летия освобождения района состоялись концерты, легкоатлетический пробег, а также футбольный матч, участником которого стал Иван Штылин. На футбольном поле встретились команды Пустошки и Красногородска.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Реконструкция прорыва «Линии «Пантера» состоялась под Островом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 июля 2019
Реконструкция прорыва «Линии «Пантера» состоялась под Островом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Несколько тысяч зрителей собрал фестиваль «Прорыв линии «Пантера» под Островом
14 июля 2019
Несколько тысяч зрителей собрал фестиваль «Прорыв линии «Пантера» под Островом
Работы на «Машиностроителе», в кампусе ПсковГУ и областной библиотеке проконтролировал вице-губернатор (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 июля 2019
Работы на «Машиностроителе», в кампусе ПсковГУ и областной библиотеке проконтролировал вице-губернатор (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В августе на «Машиностроителе» в Пскове будут готовы трибуны, к 1 сентября – поле
14 июля 2019
В августе на «Машиностроителе» в Пскове будут готовы трибуны, к 1 сентября – поле
В течение месяца завершится реконструкция фасада Псковской областной библиотеки
14 июля 2019
В течение месяца завершится реконструкция фасада Псковской областной библиотеки
Ещё две компании в ближайшее время начнут работу в строящемся кампусе ПсковГУ
14 июля 2019
Ещё две компании в ближайшее время начнут работу в строящемся кампусе ПсковГУ
С профессиональным праздником поздравил псковских работников и ветеранов почтовой службы Михаил Ведерников
14 июля 2019
С профессиональным праздником поздравил псковских работников и ветеранов почтовой службы Михаил Ведерников
Реконструкция прорыва «Линии «Пантера» состоится в Островском районе
14 июля 2019
Реконструкция прорыва «Линии «Пантера» состоится в Островском районе

Идет загрузка...