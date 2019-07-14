За творческий подарок Пустошке поблагодарил великолучан Иван Штылин

20:06, 14 июля 2019, ПАИ

Председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин поблагодарил великолукский клуб единоборств, Алексея Скачкова, Анастасию Аввакуменкову, музыкальный творческий коллектив из Великих Лук и Военно-патриотический клуб «Маргеловцы» творческий подарок к 75-летию освобождения Пустошкинского района от немецко-фашистских захватчиков. «Ребята, спасибо! Ваши песни, эмоции, талант действительно не остались без внимания! Спасибо за праздник!», - написал Иван Штылин в своём Instagram.

Он подчеркнул, что будет и дальше работать над патриотическим воспитанием молодёжи Псковской области.

Основные торжества в Пустошкинском районе прошли 13 июля. В честь 75-летия освобождения района состоялись концерты, легкоатлетический пробег, а также футбольный матч, участником которого стал Иван Штылин. На футбольном поле встретились команды Пустошки и Красногородска.