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За езду в нетрезвом виде житель Дедовичского района отправится в колонию

Жителя Дедовичского района привлекли к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

1 мая водителя остановил инспектор ДПС на перекрестке дорог Дедовичи - Алексино и  Раслово - Борок. Было проведено освидетельствовании в присутствии понятых, в результате которого у мужчины зафиксировали наличие 1,47 мг/л паров этанола.  Ранее он уже был судим по статье 264.1 УК РФ за аналогичное нарушение.

С учетом наличия рецидива преступлений суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев. Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

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