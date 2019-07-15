Келью преподобного Симеона открыли после реконструкции в Псково-Печерском монастыре

09:47, 15 июля 2019, ПАИ

Мемориальная келья преподобного Симеона Псково-Печерского открылась после реконструкции в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, в этот день в обители отметили один из главных монастырских праздников — Собор Псково-Печерских преподобных.

В праздничный день митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил позднюю божественную литургию в сослужении архиепископа Монреальского и Канадского Гавриила.

По окончании литургии состоялся крестный ход из Михайловского собора в Успенский храм, после которого многочисленные паломники, по случаю открытия для посещения отреставрированной кельи преподобного Симеона, получили брошюры с жизнеописанием и наставлениями святого, изданные Псково-Печерской обителью.