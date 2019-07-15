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Общество

Келью преподобного Симеона открыли после реконструкции в Псково-Печерском монастыре

Фото Псковской епархии

Мемориальная келья преподобного Симеона Псково-Печерского открылась после реконструкции в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, в этот день в обители отметили один из главных монастырских праздников — Собор Псково-Печерских преподобных.

В праздничный день митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил позднюю божественную литургию в сослужении архиепископа Монреальского и Канадского Гавриила.

По окончании литургии состоялся крестный ход из Михайловского собора в Успенский храм, после которого многочисленные паломники, по случаю открытия для посещения отреставрированной кельи преподобного Симеона, получили брошюры с жизнеописанием и наставлениями святого, изданные Псково-Печерской обителью.

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