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Общество

Выплачивать госпомощь из федерального бюджета предложили в Минтруде

В России предлагается увеличить социальные выплаты при помощи средств федерального бюджета. Как сообщает газета «Известия», такую инициативу предложили в Министерстве труда.

В 2018 году при условии устройства на работу, переобучения на другую профессию или открытия собственного дела жители России получали в среднем 37,8 тыс. рублей. Но эти деньги не помогали им выйти из бедности. Только 33,3% россиян, которые заключили социальные контракты, смогли выйти за черту бедности.

В ведомстве же считают, что для решения этой проблемы нужно 7 млрд рублей. При этом эксперты отметили, что увеличение финансирования соцконтрактов окажет положительный эффект если в России будет необходимое число рабочих мест, а также усилия со стороны россиян и чиновников.

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