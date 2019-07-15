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Общество

Эксперимент по снятию наличных в российских магазинах расширят

В России расширят эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассе в магазинах. Как пишет газета «Известия», к программе присоединилась крупная федеральная сеть «Пятёрочка», в которой можно будет снять наличные при условии покупки.

Однако одни эксперты считают, что такие операции будут полезны для самих торговых сетей. Некоторые специалисты отметили, что условия совершения покупки товаров для снятия наличных противоречит правилам Ассоциации банков России.

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