В Нарве перекрыли для движения главный городской перекресток

10:08, 15 июля 2019, ПАИ

В Нарве частично закрыли для движения перекресток улиц Пушкина, Вайвара и Вакзали с 15 по 25 июля, пишет DELFI Эстония со ссылкой на Департамент городского хозяйства Нарвы.

Перекрытие участка дороги связано со строительством ливневой канализации. На время дорожных работ на перекрестке поставят соответствующие дорожные знаки. Департамент городского хозяйства просит водителей и пешеходов быть внимательными и приносит извинения за возможные неудобства.

Со схемой перекрытия дорог можно ознакомиться ЗДЕСЬ.