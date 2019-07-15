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Полиция нашла подозреваемого в краже трёх велосипедов в Пскове

Полиция нашла подозреваемого в краже трёх велосипедов в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Транспортные средства были похищены 21 июня из подъезда дома по улице Шестака, 5 июля - с технического этажа дома по улице Генерала Маргелова и с шестого этажа дома по улице Народной. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову подозревают в совершении данных противоправных деяний безработного, ранее судимого 34-летнего псковича. Проводится расследование.

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