Полиция нашла подозреваемого в краже трёх велосипедов в Пскове
Полиция нашла подозреваемого в краже трёх велосипедов в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Транспортные средства были похищены 21 июня из подъезда дома по улице Шестака, 5 июля - с технического этажа дома по улице Генерала Маргелова и с шестого этажа дома по улице Народной. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову подозревают в совершении данных противоправных деяний безработного, ранее судимого 34-летнего псковича. Проводится расследование.