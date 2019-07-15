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Общество

Лечащие врачи и врачи-эксперты наиболее востребованы у работодателей Псковской области

С начала 2019 года в Псковской области вакансии лечащих врачей и врачей-экспертов лидируют в профобласти «Медицина, фармацевтика», на них было рассчитано 64% и 43% предложений о работе соответственно. Об этом говорится в исследовании компании HeadHunter.

Также отмечается, что спросом пользуются и специалисты в области клинических исследований (36%), провизоры и фармацевты (10%). Кроме того, востребованы и ветеринары, младший и средний медперсонал (по 7%).

По информации экспертов, среди врачей наибольшей популярностью у работодателей Псковской области пользуются терапевты (16% от всех предложений о работе для врачей, открытых в первом полугодии), педиатры (12%), гинекологи (11%), ветеринары (7%), реаниматологи (6%). Чуть меньше вакансий, размещенных в основном частными клиниками, для хирургов и стоматологов (по 4%), офтальмологов и ортопедов (по 3%).

Кроме того, сейчас наблюдается снижение требований к кандидатам в области медицины. В частности, начинающим специалистам были доступны 68% вакансий, в которых не встречалось особых замечаний к профессиональному стажу, 21% вакансий предполагали наличие опыта работы у соискателей от 1 года до 3 лет, в 11% предложений о работе был указан требуемый профессиональный стаж от 3 до 6 лет.

Средняя предлагаемая зарплата для врачей в целом составила 50 тысяч рублей, уровень ожиданий в резюме врачей разных специализаций оказался аналогичным. На сравнительно меньший заработок могут рассчитывать терапевты (40 тысяч рублей).

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