Глава федерации сверхлегкой авиации России погиб при крушении вертолета в Подмосковье

11:19, 15 июля 2019, ПАИ

В Подмосковье при крушении вертолета Robinson R-22M погиб глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, сообщает «Интерфакс».

14 июля в деревне Шевлино на берегу Истринского водохранилища вертолет взлетел с территории планерного клуба. По словам очевидцев, перед катастрофой пилот пытался посадить машину, но она ударилась о землю и развалилась. Произошло это у села Барское-Мелечкино в Солнечногорском районе Подмосковья.

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшем смерть двух лиц (часть 3 статья 263 УК РФ).

Известность Игорю Никитину принесла тренировка для президента РФ Владимира Путина по управлению дельталетом. После этого курса занятий глава государства в сентябре 2012 года совершил полет со стерхами.