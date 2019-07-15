0
11:25
Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
10:31
Дом мечты: Как сделать уютной загородную усадьбу
09:47
Келью преподобного Симеона открыли после реконструкции в Псково-Печерском монастыре
20:53
Реконструкция прорыва «Линии «Пантера» состоялась под Островом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:43
Несколько тысяч зрителей собрал фестиваль «Прорыв линии «Пантера» под Островом
16:08
Работы на «Машиностроителе», в кампусе ПсковГУ и областной библиотеке проконтролировал вице-губернатор (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:57
В августе на «Машиностроителе» в Пскове будут готовы трибуны, к 1 сентября – поле
Еще новости
Общество

Глава федерации сверхлегкой авиации России погиб при крушении вертолета в Подмосковье

Фото: МЧС России по Московской области

В Подмосковье при крушении вертолета Robinson R-22M погиб глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, сообщает «Интерфакс».

14 июля в деревне Шевлино на берегу Истринского водохранилища вертолет взлетел с территории планерного клуба. По словам очевидцев, перед катастрофой пилот пытался посадить машину, но она ударилась о землю и развалилась. Произошло это у села Барское-Мелечкино в Солнечногорском районе Подмосковья.

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшем смерть двух лиц (часть 3 статья 263 УК РФ).

Известность Игорю Никитину принесла тренировка для президента РФ Владимира Путина по управлению дельталетом. После этого курса занятий глава государства в сентябре 2012 года совершил полет со стерхами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
15 июля 2019
Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
Келью преподобного Симеона открыли после реконструкции в Псково-Печерском монастыре
15 июля 2019
Келью преподобного Симеона открыли после реконструкции в Псково-Печерском монастыре
Реконструкция прорыва «Линии «Пантера» состоялась под Островом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 июля 2019
Реконструкция прорыва «Линии «Пантера» состоялась под Островом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Несколько тысяч зрителей собрал фестиваль «Прорыв линии «Пантера» под Островом
14 июля 2019
Несколько тысяч зрителей собрал фестиваль «Прорыв линии «Пантера» под Островом
Работы на «Машиностроителе», в кампусе ПсковГУ и областной библиотеке проконтролировал вице-губернатор (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 июля 2019
Работы на «Машиностроителе», в кампусе ПсковГУ и областной библиотеке проконтролировал вице-губернатор (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В августе на «Машиностроителе» в Пскове будут готовы трибуны, к 1 сентября – поле
14 июля 2019
В августе на «Машиностроителе» в Пскове будут готовы трибуны, к 1 сентября – поле
В течение месяца завершится реконструкция фасада Псковской областной библиотеки
14 июля 2019
В течение месяца завершится реконструкция фасада Псковской областной библиотеки
Ещё две компании в ближайшее время начнут работу в строящемся кампусе ПсковГУ
14 июля 2019
Ещё две компании в ближайшее время начнут работу в строящемся кампусе ПсковГУ

Идет загрузка...