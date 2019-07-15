0
17:25
Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
16:25
Почему жителей не предупреждают о банкротстве «управляек»?
14:30
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
14:05
Псковский и Изборский музеи официально объединились
13:01
«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»
12:06
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
11:25
Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
Еще новости
Общество

250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках

250 миллионов рублей составила экономия бюджетных средств при реализации государственных закупок в первом полугодии 2019 года в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по закупкам. При этом свыше 177 миллионов рублей сэкономлено на централизованных закупках, проведенных комитетом.

Отмечается, что основной способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - электронный аукцион. Этим способом реализовано 98% всех закупок. В комитете подчеркнули, что электронный аукцион - это один из самых открытых и конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
15 июля 2019
Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
15 июля 2019
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
Псковский и Изборский музеи официально объединились
15 июля 2019
Псковский и Изборский музеи официально объединились
«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»
15 июля 2019
«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
15 июля 2019
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
15 июля 2019
Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
Келью преподобного Симеона открыли после реконструкции в Псково-Печерском монастыре
15 июля 2019
Келью преподобного Симеона открыли после реконструкции в Псково-Печерском монастыре
Реконструкция прорыва «Линии «Пантера» состоялась под Островом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 июля 2019
Реконструкция прорыва «Линии «Пантера» состоялась под Островом (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...