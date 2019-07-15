250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках

12:06, 15 июля 2019, ПАИ

250 миллионов рублей составила экономия бюджетных средств при реализации государственных закупок в первом полугодии 2019 года в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по закупкам. При этом свыше 177 миллионов рублей сэкономлено на централизованных закупках, проведенных комитетом.

Отмечается, что основной способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - электронный аукцион. Этим способом реализовано 98% всех закупок. В комитете подчеркнули, что электронный аукцион - это один из самых открытых и конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).