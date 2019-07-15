«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»

13:01, 15 июля 2019, ПАИ

«Ростелеком» запустил в Великом Новгороде, Великих Луках и Острове тарифный план «Мятный». Жителям этих трех городов компания предлагает подключить услугу «Домашний интернет» по специальной цене. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

По условиям акции стоимость «Домашнего интернета» на скорости до 100 Мбит/с полгода с момента подключения будет составлять 199 рублей ежемесячно. С первого числа седьмого месяца абонентская плата изменится и составит 350 рублей в месяц.

Услуга предоставляется по технологии PON*, для подключения потребуется специальное оборудование – оптический терминал. Стоимость аренды оптического терминала – 20 рублей в месяц.

Предложение действует для абонентов, впервые подключающих «Домашний интернет» до 30 августа текущего года.

Директор по работе с массовым сегментом филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Дарья Новожилова: «Услугами по оптической сети в Новгородской и Псковской областях пользуются более 50 тысяч абонентов, и спрос на подключение постоянно растет. Чтобы еще больше жителей оценили преимущества перехода на технологию PON, «Ростелеком» запустил летний тариф «Мятный» на услугу «Домашний интернет» на оптической сети, который поможет сэкономить семейный бюджет».

Получить дополнительную информацию об услугах, акциях и тарифных планах и оставить заявку на подключение можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

*PON (Passive optical network) – технология пассивных оптических сетей, при которой используется один приемопередающий модуль OLT, находящийся на станции провайдера, для передачи информации множеству абонентских устройств ONT, установленных в домах абонента. Одно ONT-устройство позволяет подключать сразу несколько услуг, например, телевидение, телефонию и доступ в интернет. Распределительная сеть доступа PON – это экономичный способ обеспечить широкополосную передачу информации. При этом архитектура PON обладает необходимой эффективностью наращивания узлов сети и пропускной способности в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов.