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Общество

На 6-7% снизились средние премии по ОСАГО в Псковской области

На 6-7% снизились средние премии по ОСАГО в Псковской области. Аналогичное падение отмечено в Чеченской Республике, Москве, Ханты-Мансийском автономном округе, а также Тульской, Костромской, Брянской, Тамбовской, Челябинской областях. На эти регионы, включая Псковскую область, приходится почти 22% всех автовладельцев, сообщили Псковскому агентству информации в Российском союзе автостраховщиков.

По состоянию на 11 июля, средняя премия по ОСАГО в целом по стране с начала года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6%. Такая тенденция отмечена в 81 регионе РФ, в которых в общей сложности проживает 97,7% автовладельцев.  

Почти на 20% (или на 740 рублей) снизилась средняя премия по ОСАГО в Магаданской области, на 15,33% (456 рублей) - в Еврейской автономной области, на 11,6% (627 рублей) - в Республике Коми, на 10,7% (618 рублей) - в Пермском крае, на 10,2% (465 рублей) - в Саратовской области, на 10,1% (376 рублей) - в Чукотском автономном округе. В перечисленных регионах проживает около 4% всех автовладельцев. 

Более чем на 9% сократилась средняя премия по ОСАГО в Забайкальском крае, а также в Вологодской и Мурманской областях, более чем на 8% -  в Республике Татарстан, в Удмуртской Республике, Ненецком автономном округе, а также Пензенской, Воронежской, Курганской, Белгородской, Оренбургской и Архангельской областях. В перечисленных регионах проживает около 12% водителей РФ. 

В 13 регионах, на которые приходится 21% автовладельцев, средняя премия по ОСАГО снизилась более чем на 5%. Это Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Красноярский край, Республика Бурятия, а также Курская, Сахалинская, Свердловская, Владимирская, Астраханская, Новгородская, Тюменская и Рязанская области. 

В 40 регионах, на которых живет 39% всех автовладельцев, снижение средней премии по ОСАГО составило до 5%. Сильнее всего - почти на 60% - она упала на Байконуре, однако в этом регионе заключается в год всего чуть больше тысячи договоров обязательной «автогражданки», что делает эти данные не очень показательными. 

Средняя премия по ОСАГО выросла в 5 регионах, в которых проживает 2,3% всех автовладельцев, причем в абсолютном значении этот рост составил от 38 до 158 рублей за годовой полис обязательной «автогражданки».

«Реформа по индивидуализации тарифов, которая началась 9 января этого года с расширения тарифного коридора на 20% вверх и вниз, наглядно показывает, что эти меры увеличивают конкуренцию и приводят к снижению цены ОСАГО для водителя. Небольшое и вряд ли заметное в абсолютном значении повышение средней цены обязательной «автогражданки» затронуло лишь самые убыточные для страховщиков регионы так называемой «красной зоны», где до сих пор сильно влияние недобросовестных посредников», - сказал президент РСА Игорь Юргенс.

Он напомнил, что 11 июля правительство одобрило проект поправок к закону об ОСАГО, которые позволят осуществить индивидуализацию тарифов обязательной «автогражданки», по итогам которой безаварийные водители будут платить за полис меньше. 

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