Псковская пенсионерка перевела мошенникам 93 тысячи рублей

13:25, 15 июля 2019, ПАИ

Псковская пенсионерка перевела мошенникам 93 тысячи рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

11 июля 63-летней псковичке позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с банковской карты женщины злоумышленники, якобы, пытаются снять деньги, и посоветовал перевести средства с карты на другой счет. Пенсионерка перечислила деньги на указанный номер и поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась за содействием в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. По имеющимся сведениям, номер одного из телефонов, которым пользовались злоумышленники, зарегистрирован в Республике Башкортостан.