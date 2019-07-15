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Псковская пенсионерка перевела мошенникам 93 тысячи рублей

Псковская пенсионерка перевела мошенникам 93 тысячи рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

11 июля 63-летней псковичке позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с банковской карты женщины злоумышленники, якобы, пытаются снять деньги, и посоветовал перевести средства с карты на другой счет. Пенсионерка перечислила деньги на указанный номер и поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась за содействием в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. По имеющимся сведениям, номер одного из телефонов, которым пользовались злоумышленники, зарегистрирован в Республике Башкортостан.

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