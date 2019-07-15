Определены псковские учителя – получатели федеральных и областных премий

13:43, 15 июля 2019, ПАИ

Названы имена лучших учителей Псковской области, которые по итогам работы 2018 года получат поддержку из федерального и областного бюджетов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, по 200 тысяч рублей получат: учитель начальных классов Дедовичской средней школы № 2 Ирина Федорова, учитель физической культуры Черневской средней общеобразовательной школы Гдовского района Елена Болушева, учитель физической культуры Стругокрасненской средней общеобразовательной школы Ольга Епифанова и учитель иностранных языков гуманитарного лицея города Пскова Галина Тэнгель.

Обладателями премии в размере 100 тысяч рублей станут учитель русского языка и литературы псковского гуманитарного лицея Ирина Михайлова, учитель физической культуры Харлапковской основной школы Палкинского района Нина Магерамова, учитель русского языка и литературы псковского лицея № 4 «Многопрофильный» Валентина Николаева, учитель Центра образования Опочецкого района Майя Шершнева, учитель технологии Бежаницкой средней школы Ирина Васильева и учитель иностранных языков Дедовичской средней школы № 2 Ирина Егорова.

Еще 7 педагогов получат денежное поощрение из бюджета Псковской области – 25 тысяч рублей: учитель ОБЖ Дедовичской средней школы № 1 Елена Васильева, учитель русского языка и литературы Кузнецовской средней общеобразовательной школы Себежского района Ольга Синельникова, учитель русского языка и литературы псковского политехнического колледжа Любовь Федорова, учитель начальных классов Кудеверской средней школы Бежаницкого района Наталья Серебрякова, учитель истории и обществознания Псковской средней общеобразовательной школы № 2 Иван Шагин, учитель начальных классов средней школы города Новосокольники Галина Копылова, учитель географии и биологии Лядской средней общеобразовательной школы Плюсского района Светлана Васильева.

В 2019 году для участия в конкурсе было подано 17 заявок. Материалы оценивала экспертная комиссия, куда вошли представители областных общественных организаций, по одному представителю от районных (городских) организаций профсоюза работников образования и науки Российской Федерации.