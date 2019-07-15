0
17:25
Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
16:25
Почему жителей не предупреждают о банкротстве «управляек»?
14:30
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
14:05
Псковский и Изборский музеи официально объединились
13:01
«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»
12:06
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
11:25
Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
Еще новости
Общество

Определены псковские учителя – получатели федеральных и областных премий

Названы имена лучших учителей Псковской области, которые по итогам работы 2018 года получат поддержку из федерального и областного бюджетов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, по 200 тысяч рублей получат: учитель начальных классов Дедовичской средней школы № 2 Ирина Федорова, учитель физической культуры Черневской средней общеобразовательной школы Гдовского района Елена Болушева, учитель физической культуры Стругокрасненской средней общеобразовательной школы Ольга Епифанова и учитель иностранных языков гуманитарного лицея города Пскова Галина Тэнгель.

Обладателями премии в размере 100 тысяч рублей станут  учитель русского языка и литературы псковского гуманитарного лицея Ирина Михайлова, учитель физической культуры Харлапковской основной школы Палкинского района Нина Магерамова, учитель русского языка и литературы псковского лицея № 4 «Многопрофильный» Валентина Николаева, учитель Центра образования Опочецкого района Майя Шершнева, учитель технологии Бежаницкой средней школы Ирина Васильева и учитель иностранных языков Дедовичской средней школы № 2 Ирина Егорова.

Еще 7 педагогов получат денежное поощрение из бюджета Псковской области – 25 тысяч рублей: учитель ОБЖ Дедовичской средней школы № 1 Елена Васильева, учитель русского языка и литературы Кузнецовской средней общеобразовательной школы Себежского района Ольга Синельникова, учитель русского языка и литературы псковского политехнического колледжа Любовь Федорова, учитель начальных классов Кудеверской средней школы Бежаницкого района Наталья Серебрякова, учитель истории и обществознания Псковской средней общеобразовательной школы № 2 Иван Шагин, учитель начальных классов средней школы города Новосокольники Галина Копылова, учитель географии и биологии Лядской средней общеобразовательной школы Плюсского района Светлана Васильева.

В 2019 году для участия в конкурсе было подано 17 заявок. Материалы оценивала экспертная комиссия, куда вошли представители областных общественных организаций, по одному представителю от районных (городских) организаций профсоюза работников образования и науки Российской Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
15 июля 2019
Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
15 июля 2019
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
Псковский и Изборский музеи официально объединились
15 июля 2019
Псковский и Изборский музеи официально объединились
«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»
15 июля 2019
«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
15 июля 2019
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
15 июля 2019
Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
Келью преподобного Симеона открыли после реконструкции в Псково-Печерском монастыре
15 июля 2019
Келью преподобного Симеона открыли после реконструкции в Псково-Печерском монастыре
Реконструкция прорыва «Линии «Пантера» состоялась под Островом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 июля 2019
Реконструкция прорыва «Линии «Пантера» состоялась под Островом (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...