«Псков-747» и «Луки-Энергия» откроют сезон 2019/2020 на выезде

14:27, 15 июля 2019, ПАИ

16 июля псковские клубы откроют сезон 2019/2020 в рамках Первенства России по футболу среди команд профессиональной футбольной лиги в зоне «Запад», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Первые матчи футбольных клубов «Псков-747» и «Луки-Энергия» состоятся на выезде. «Псков-747» сыграет в Подмосковье с «Олимпом» из Химок, существует чуть больше года, но уже стал обладателем кубка России среди команд 3-го дивизиона и одержал победу в первенстве России среди любительских футбольных коллективов. Игра между псковским ФК и химкинским «Олимпом» стартует 16 июля в 17:00 на поле академии клуба «Спартак».

Команда «Луки-Энергия» в этот же день в 18:00 проведет матч на подмосковном стадионе «Знамя труда». Великолучане встретятся с футболистами одного старейших клубов России — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево). В прошлом сезоне «Луки-Энергия» дважды уступила соперникам из Подмосковья: на выезде со счетом 1:0, на домашнем стадионе - 0:2.

Команды из Пскова и Великих Лук сыграют в рамках розыгрыша кубка России 2019/2020 28 июля. Игра 1/128 финала состоится в Пскове, победитель выйдет в 1/64 финала, соперником будет «Электрон» из Великого Новгорода или «Ленинградец» из Ленинградской.

В ходе Первенства России за трофей и путевку в футбольную национальную лигу поборются 14 коллективов.

По итогам сезона 2018/2019 клуб «Псков-747» стал 10-м на Первенстве России среди команд ПФЛ в зоне «Запад» (29 очков). Псковские футболисты одержали 9 побед в 24 играх, 2 матча закончились вничью, в 13 поединках «Псков-747» потерпел поражение. «Луки-Энергия» стали 9-ми, набрав такое же количество очков. Псковичей великолукские спортсмены обогнали по дополнительным показателям: они одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью, 11 раз уступили сопернику. В розыгрыше кубка России 2018/2019 клуб «Луки-Энергия» впервые добился такого высокого результата - команда дошла до 1/16 финала и проиграла красноярскому «Енисею».