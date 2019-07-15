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Общество

Более 13 тонн санкционных польских овощей уничтожили в Себеже

В Себеже на полигоне твёрдых бытовых отходов уничтожили 13,6 тонн польских овощей, запрещённых к ввозу на территорию Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Запрещенные к ввозу овощи обнаружили в грузовом отсеке машины, которая ехала из Белоруссии. Согласно документам, в машине везли вино. На маркировочных этикетках 4,9 тонны салата, 8 тонн свежего сельдерея и 700 килограммов фенхеля, было указано, что страной происхождения продукции является Польша.

По факту выявленного нарушения в отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов дела вынесено постановление об административном правонарушении, с назначением наказания в виде штрафа. 

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