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Общество

32 белорусские коровы не прошли ветеринарный контроль в Невельском районе

 В деревне Лобок Невельского района на российско-белорусском участке Государственной границы РФ инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили к ввозу 32 коровы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Животных везли из Белоруссии. Выяснилось, что на них отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение животных и эпизоотическое благополучие местности, из которой они вывозятся. Кроме того, крупный рогатый скот перемещался без питьевой воды и корма, а также без идентифицирующих средств – бирки, клейма, выщипы.

По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном нарушении.

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