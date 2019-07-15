Наркополицейские представят Псковскую область на межрегиональных соревнованиях в Уфе

15:59, 15 июля 2019, ПАИ

Команда Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области победила на региональных ведомственных соревнованиях по преодолению полосы препятствий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД. На втором месте оказалась сборная Управления по работе с личным составом и Центра профессиональной подготовки УМВД, а на третьем — сотрудники ОМВД России по Порховскому району.

Всего на соревнованиях выступили 30 команд из подразделений и территориальных органов УМВД России по Псковской области. Они проводились в двух возрастных категориях: до 35 лет и свыше. Участники преодолели с ускорениями «стену», «лабиринт», «разрушенный мост» и другие, а также поразили 5 мишеней из пистолета Макарова с дистанции 20 метров.

В личном первенстве в возрастной категории до 35 лет победил Сергей Судаков, на 2 месте — Александр Абрамов, а на 3 — Александр Сукманов. В возрастной категории свыше 35 лет победу одержал Дмитрий Шрайнер, второе место занял Игорь Бутцев, третье – Бронислав Морозов.

По итогам соревнований УКОН УМВД России по Псковской области отправится на подобные межрегиональные соревнования в Уфу, которые пройдут в августе.