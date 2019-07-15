Почему жителей не предупреждают о банкротстве «управляек»?

16:25, 15 июля 2019, ПАИ

Недавно на подъездах некоторых домов Псковского района появились объявления следующего содержания: «АО «Псковэнергоагент» информирует жильцов дома об имеющейся задолженности ООО «Управляющая компания ЖИЛУСЛУГИ» по оплате приобретённой на коммунальные нужды МКД электроэнергии в размере 430 265 руб. за период с июля 2018 г. по май 2019 г. В связи с этим, ставим в известность о возможности выбора иной управляющей организации, иного способа управления МКД».

И, казалось бы, всё ясно и добавить к объявлению нечего, но мне проблема видится гораздо глубже. Совершенно очевидно, что данная управляющая организация находится в стадии банкротства, однако квитанции на оплату услуг с периодичностью раз в месяц исправно опускаются в почтовые ящики и жители оплачивают свои кровные на давно уже арестованные счета, не получая, взамен, хоть сколько бы удовлетворительного обслуживания. При этом такой долг, за год возможно накопить, не оплачивая вообще никаких счетов. Такие случаи, к сожалению, не единичны. Помимо Псковского района, аналогичная ситуация в Стругокрасненском, Пыталовском, Печорском районах, да и в Пскове такие случаи не редки. Схожие вопросы в Общественный совет при Комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области приходят, из большинства районов области. Хочется понять куда смотрели надзирающие органы и органы местного самоуправления. Ведь банкротство происходит не вдруг и, как правило, можно заранее провести встречи с жителями, обрисовать им сложившуюся ситуацию, оказать помощь в проведении общего собрания и выборе другой управляющей организации. Но вместо ОМС жителей информирует «Псковэнергоагент»! Да и то, в тот момент, когда уже поздно, что-либо предпринимать.

В итоге, люди вынуждены своими деньгами закрывать долги недобросовестных управляющих организаций, как напрямую, оплачивая квитанции, так и косвенно, оплачивая налоги в бюджет, из которого потом закрываются долги ресурсоснабжающих организаций (более миллиарда по области), образованные, в том числе, из-за действия таких вот, с позволения сказать, УК.

В заключении хотелось бы сказать, что постановление Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» четко говорит о том, что наличие у УО признанной им или подтверждённой судом задолженности перед РСО в размере равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств - грубое нарушение лицензионных требований. При этом раньше Комитет по строительному и жилищному надзору Псковской области старательно этого не замечал. Надеюсь Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области будет более принципиален и бдителен в вопросах качества жизни наших граждан.