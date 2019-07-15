Елена Полонская поздравила псковскую семью с 61-й годовщиной брака

16:49, 15 июля 2019, ПАИ

Исполняющая полномочия главы города Пскова Елена Полонская поздравила супружескую пару Федоровых с Днем семьи, любви и верности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, 81-летняя Энгельсина Федорова и 85-летний Алексей Федоров в этом году отметили 61 год совместной жизни.

По словам Елены Полонской, образцовый брак является примером для нынешнего поколения. «Отрадно видеть такие пары, которые пронесли свою любовь через многие года, пережили все невзгоды и сохранили тепло в семье. Желаю вам, прежде всего, крепкого здоровья, и, оставляя позади бриллиантовую свадьбу, не оглядываясь на время, жить и радоваться каждому дню», - подчеркнула Елена Полонская. Она выразила готовность оказать супружеской паре всю необходимую помощь и поддержку.

Супруги родились и выросли в Новгородской области, в Пскове живут с 1975 года. Алексей Федоров 47 лет проработал в дорожной организации «Псковавтодор», Почетный дорожник России, награжден орденом Трудового красного знамени. Энгельсина Федорова по образованию фельдшер, 45 лет проработала медицинской сестрой, из них 28 лет - в детской поликлинике №1 Пскова. Имеет звание «Почетный донор СССР». В семье Федоровых - трое внуков и двое правнуков.