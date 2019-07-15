0
17:25
Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
16:25
Почему жителей не предупреждают о банкротстве «управляек»?
14:30
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
14:05
Псковский и Изборский музеи официально объединились
13:01
«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»
12:06
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
11:25
Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
Еще новости
Общество

Елена Полонская поздравила псковскую семью с 61-й годовщиной брака

Исполняющая полномочия главы города Пскова Елена Полонская поздравила супружескую пару Федоровых с Днем семьи, любви и верности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, 81-летняя Энгельсина Федорова и 85-летний Алексей Федоров в этом году отметили 61 год совместной жизни.

По словам Елены Полонской, образцовый брак является примером для нынешнего поколения. «Отрадно видеть такие пары, которые пронесли свою любовь через многие года, пережили все невзгоды и сохранили тепло в семье. Желаю вам, прежде всего, крепкого здоровья, и, оставляя позади бриллиантовую свадьбу, не оглядываясь на время, жить и радоваться каждому дню», - подчеркнула Елена Полонская. Она выразила готовность оказать супружеской паре всю необходимую помощь и поддержку.

Супруги родились и выросли в Новгородской области, в Пскове живут с 1975 года. Алексей Федоров 47 лет проработал в дорожной организации «Псковавтодор», Почетный дорожник России, награжден орденом Трудового красного знамени. Энгельсина Федорова по образованию фельдшер, 45 лет проработала медицинской сестрой, из них 28 лет - в детской поликлинике №1 Пскова. Имеет звание «Почетный донор СССР». В семье Федоровых - трое внуков и двое правнуков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
15 июля 2019
Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
15 июля 2019
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
Псковский и Изборский музеи официально объединились
15 июля 2019
Псковский и Изборский музеи официально объединились
«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»
15 июля 2019
«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
15 июля 2019
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
15 июля 2019
Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
Келью преподобного Симеона открыли после реконструкции в Псково-Печерском монастыре
15 июля 2019
Келью преподобного Симеона открыли после реконструкции в Псково-Печерском монастыре
Реконструкция прорыва «Линии «Пантера» состоялась под Островом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 июля 2019
Реконструкция прорыва «Линии «Пантера» состоялась под Островом (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...