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Общество

Фестивальный день ждет Псков 20 июля

Фестиваль красок ColorFest и фестиваль водных фонариков приедут в Псков в середине июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Откроет фестивальный день фестиваль красок ColorFest. Он начнётся в 15:00. «В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя», - отметили организаторы.

Продолжит праздник в 20:00 на набережной реки Псковы у Троицкого моста фестиваль водных фонариков, где все гости под звуки классической музыки смогут загадать желания, опустив в плавание фонарики в форме кубов и лотосов. Помимо запуска водных фонариков, на фестивале планируется и шоу программа - световое представление и выступление музыкантов.

 Вход на мероприятия свободный, без возрастных ограничений.

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