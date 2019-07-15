Фестивальный день ждет Псков 20 июля

17:46, 15 июля 2019, ПАИ

Фестиваль красок ColorFest и фестиваль водных фонариков приедут в Псков в середине июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Откроет фестивальный день фестиваль красок ColorFest. Он начнётся в 15:00. «В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя», - отметили организаторы.

Продолжит праздник в 20:00 на набережной реки Псковы у Троицкого моста фестиваль водных фонариков, где все гости под звуки классической музыки смогут загадать желания, опустив в плавание фонарики в форме кубов и лотосов. Помимо запуска водных фонариков, на фестивале планируется и шоу программа - световое представление и выступление музыкантов.

Вход на мероприятия свободный, без возрастных ограничений.