0
17:25
Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
16:25
Почему жителей не предупреждают о банкротстве «управляек»?
14:30
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
14:05
Псковский и Изборский музеи официально объединились
13:01
«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»
12:06
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
11:25
Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
Еще новости
Общество

«Псковэнерго» обеспечило электроснабжение восстановленной Троицкой церкви в Порховском районе

 Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обеспечил необходимую мощность построенной в деревне Старые Буриги Порховского района церкви Святой Живоначальной Троицы. Источником электроснабжения стала подстанция 110 кВ № 115 «Порхов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Как рассказал настоятель храма отец Михаил, современный храм был построен на пожертвования неравнодушных людей на месте руин разрушенной в советские годы Троицкой церкви, известной далеко за пределами Порховского уезда.  

Старинная церковь Святой Живоначальной Троицы в селе Буриги была основана в XVIII веке князем Александром Корсаковым. Особую известность обрела при его внучке - княжне Марии Дондуковой-Корсаковой. С детства она была прикована к постели болезнью позвоночника, однако поправилась после молебна у иконы Божией Матери в Казанском соборе в Петербурге.

Решив после этого посвятить себя Богу и помощи страждущим. Мария Михайловна активно занималась благотворительностью, стала основательницей первых в России полевых госпиталей и тюремных библиотек. В Псковской губернии на свои средства открывала приюты, больницы и школы, содержала учеников и платила зарплату учителям. В 1865 году она основала в Буригах при Троицкой церкви общину сестёр милосердия Святой Марии Магдалины. При общине была открыта больница для женщин и детей. Согласно последней просьбе, княжну похоронили в ограде этой церкви.

Накануне Первой мировой войны в 1914 году при церкви Святой Живоначальной Троицы в Буригах числился 1591 прихожанин. Закрыта Троицкая церковь была в годы «хрущевской оттепели», а последствии была руинирована.

На престольный праздник в июне 2019 года во вновь построенном храме Святой Живоначальной Троицы в Старых Буригах состоялся крестный ход, на который прибыли   паломники в том числе и из соседних Новгородской и Ленинградской областей. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
15 июля 2019
Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
15 июля 2019
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
Псковский и Изборский музеи официально объединились
15 июля 2019
Псковский и Изборский музеи официально объединились
«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»
15 июля 2019
«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
15 июля 2019
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
15 июля 2019
Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
Келью преподобного Симеона открыли после реконструкции в Псково-Печерском монастыре
15 июля 2019
Келью преподобного Симеона открыли после реконструкции в Псково-Печерском монастыре
Реконструкция прорыва «Линии «Пантера» состоялась под Островом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 июля 2019
Реконструкция прорыва «Линии «Пантера» состоялась под Островом (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...