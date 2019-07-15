Александр Котов вошел в топ-20 июньского медиарейтинга глав заксобраний РФ
Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов занял 17-е место в июньском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации, который подготовила компания «Медиалогия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили составители рейтинга.
Лидером в мае стал председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, на втором месте – председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов, на третьем - председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. Замыкает рейтинг председатель Думы Чукотского автономного округа Александр Маслов.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.