0
18:18
Александр Котов вошел в топ-20 июньского медиарейтинга глав заксобраний РФ
17:25
Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
16:25
Почему жителей не предупреждают о банкротстве «управляек»?
14:30
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
14:05
Псковский и Изборский музеи официально объединились
13:01
«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»
12:06
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
Еще новости
Общество

Александр Котов вошел в топ-20 июньского медиарейтинга глав заксобраний РФ

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов занял 17-е место в июньском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации, который подготовила компания «Медиалогия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили составители рейтинга.

Лидером в мае стал председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, на втором месте – председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов, на третьем - председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. Замыкает рейтинг председатель Думы Чукотского автономного округа Александр Маслов.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов вошел в топ-20 июньского медиарейтинга глав заксобраний РФ
15 июля 2019
Александр Котов вошел в топ-20 июньского медиарейтинга глав заксобраний РФ
Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
15 июля 2019
Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
15 июля 2019
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
Псковский и Изборский музеи официально объединились
15 июля 2019
Псковский и Изборский музеи официально объединились
«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»
15 июля 2019
«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
15 июля 2019
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
15 июля 2019
Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
Келью преподобного Симеона открыли после реконструкции в Псково-Печерском монастыре
15 июля 2019
Келью преподобного Симеона открыли после реконструкции в Псково-Печерском монастыре

Идет загрузка...