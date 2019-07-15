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Общество

«Заморозку» накопительной части пенсии планируют продлить до 2022 года

Мораторий на формирование накопительной части пенсии планируется продлить до конца 2022 года. Как пишет Интерфакс, это следует из материалов Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

В документах отмечается, что при формировании доходной части бюджета Пенсионного фонда учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

Мораторий ввели 2016 году, он должен был закончиться в 2020 году. Так называемая «заморозка» предусматривает направление страховых взносов в полном объеме на финансирование страховых пенсий, без формирования пенсионных накоплений. В декабре 2018 года президент России Владимир Путин продлил мораторий до конца 2021 года.

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