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Общество

Сотрудники МЧС провели противопожарный рейд в Себежском районе

15 июля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам в населенном пункте Заваруйка Себежского района провели профилактический рейд. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда осуществлен обход домовладений, в том числе по местам проживания многодетных семей. С гражданами проведены инструктажи в области пожарной безопасности и беседы на противопожарную тематику. Распространены памятки и листовки о мерах по соблюдению пожарной безопасности.

При проведении комплекса профилактических мероприятий с гражданами рассмотрены темы: «Соблюдение правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации электрооборудования»; «Эксплуатация печного отопления и газового оборудования»; «Недопущение неосторожного обращения с огнём, в том числе детской шалости»; «Соблюдение требований пожарной безопасности в лесах».

До населения доведен порядок действий при различных видах чрезвычайных ситуаций и выполнению требований пожарной безопасности, напомнены телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

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