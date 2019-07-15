Вера Емельянова: Начался новый этап развития музейного комплекса объединённого Псково-Изборского музея-заповедника

20:09, 15 июля 2019, ПАИ

Процедура государственной регистрации объединенного Псково-Изборского музея-заповедника завершена. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в новое объединение вошли два музея региона: Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск».

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова отметила, что с этого момента начался новый этап развития музейного комплекса. В частности, будет вестись работа по передаче объединенного музея на федеральный уровень. Временно исполняющим обязанности директора нового учреждения назначен Александр Голышев.

«Дорожная карта», включающая мероприятия по приданию объединенному музею федерального статуса, обсуждалась в начале июля на рабочем совещании с участием статс-секретаря — заместителя Министра культуры Российской Федерации Аллы Маниловой.

Вице-губернатор подчеркнула, что до конца июля на территории Псковской области будет работать специальная рабочая группа Министерства культуры РФ, которая будет проводить оценку имущественного комплекса объединенного музея, а также вести подготовку уточненных материалов для формирования пакета документов, необходимых для передачи Псково-Изборского музея на федеральный уровень.

«Все структурные подразделения объединенного музея работают в штатном режиме, в полном соответствии с государственным заданием. Все событийные культурные мероприятия проводятся качественно и в установленные сроки», — подчеркнула Вера Емельянова.

Напомним, решение о передаче объединенного музея-заповедника на федеральный уровень было принято в августе прошлого года по итогам визита в регион Министра культуры РФ Владимира Мединского. С инициативой придания Псковскому и Изборскому музеям-заповедникам федерального статуса ранее выступал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его поручению в конце 2018 года при администрации области создана рабочая группа по вопросам объединения музеев под председательством Первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. В ее состав вошли руководители областных комитетов по культуре, по управлению государственным имуществом, правового управления, а также специалисты Псковского и Изборского музеев-заповедников.