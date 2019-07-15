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Общество

Волонтёры сопровождали реконструкцию прорыва «Линии «Пантера» в Островском районе

14 июля на территории мемориального комплекса «Линии Сталина» в Островском районе прошёл ежегодный военно-исторический фестиваль «Прорыв линии «Пантера», посвящённый памяти героических событий июля 1944 года. В программу мероприятия входила работа тематических интерактивных площадок, музейной экспозиции и военно-историческая реконструкция эпизода боёв 1944 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Волонтёрское сопровождение мероприятия уже четвёртый год подряд обеспечивали активисты Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и волонтёрского корпуса Псковской области Псковской региональной общественной молодёжной организации «Вечевой Орден».

Слаженные действия добровольцев во время регулировки движения и выстраивания живой цепи на поле реконструкции обеспечили комфортные условия для гостей и участников мероприятия.

В 2019 году в волонтёрский корпус реконструкции вошли ребята из Псковского, Печорского и Островского районов, а также из города Пскова. После реконструкции прямо на поле боя волонтёрами был дан фронтовой концерт и организована интерактивная площадка «Полевой почты», на которой любой желающий мог заполнить почтовую карточку 40-х годов.

Работа волонтёров была высоко оценена коллективом ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник» и оргкомитетом серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг»: теперь волонтёрский корпус официально приглашён принять участие в сопровождении фестиваля «Плацдарм «Невский пятачок», который пройдёт в Ленинградкой области 22 сентября.

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