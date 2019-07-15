Команда аппарата УФСИН по Псковской области победила на 49 летней Спартакиаде среди сотрудников регионального ведомства

21:51, 15 июля 2019, ПАИ

В период с 10 по 12 июля на спортивной базе ПРО ОГО ВФСО «Динамо» проходила 49 летняя Спартакиада среди сотрудников УФСИН России по Псковской области. В течение трех дней спортсмены соревновались в различных дисциплинах, обозначенных положением Спартакиады. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

На торжественном открытии спартакиады перед спортсменами с приветственным словом выступили сотрудники аппарата Управления и ветераны уголовно-исполнительной системы.

Первый соревновательный день начался со стрельбы упражнения ПБ-8, в котором первое место заняла команда Управления в составе Владислава Финогенова и Алексея Степанова. В личном первенстве первое место занял Алексей Степанов, второе место - Владислав Финогенов, а третье - Олег Горячев.

Командные места распределились следующим образом: 1 место - аппарат Управления, 2 место - отдел по конвоированию, 3 место - команда СИЗО-2.

В упражнении приняли участие также сотрудницы - Анжела Федосеева и Анжелика Алексеева, которые выступили достойно, не уступая мужчинам.

Следующей дисциплиной был - волейбол. Девять команд было разделено на судейской коллегии путем жеребьевки на три группы. На протяжении трех дней длились соревнования по волейболу, в финале которых встретились команды ИК-3 и ИК-6. Со счетом 2:1 победу одержала команда ИК-6, а участник данной команды Павел Трофимов стал по итогам турнира лучшим игроком, за что был отмечен дипломом.

В дисциплине «летний служебный биатлон» не было равных команде аппарата Управления, которая заняла первое место. Второе место заняла команда ИК-6, а третье ИК-2. В личном первенстве среди женщин места распределились следующим образом: 1 место - Анжела Федосеева (ИК-2), 2 место - Екатерина Брекелова (УФСИН), 3 место - Лариса Бычкова (ИК-4).

Среди мужчин старше 40 лет: 1 место - Эдуард Абрамов (УФСИН), 2 место - Андрей Саддаров (СИЗО-1), 3 место - Олег Горячев (Отдел по конвоированию). Среди мужчин до 40 лет: 1 место - Иван Конышев (УФСИН), 2 место - Максим Жаронин (УФСИН), 3 место - Паин Дмитрий (ИК-2).

Самой зрелищной дисциплиной, по традиции, стала легкоатлетическая эстафета. Каждая команда состояла из 2 человек, которым на время предстояло преодолеть тяжелые препятствия на своем пути к финалу. Участникам предстояло пройти полосу препятствий как по одиночке, так и в паре.

Чемпионами в данной дисциплине оказались сотрудники СИЗО-1, второе место завоевала команда аппарата Управления, а третье заняла команда ИК-4.

На церемонии закрытия 49 летней Спартакиады были награждены все спортсмены призеры и команды-победительницы.

Итоговое первое место завоевала команда аппарата Управления, за что была награждена дипломом и преходящим кубком. Второе место заняла команда ИК-6, а третье почетное место заняла команда ИК-2.