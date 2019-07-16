На экс-главу Управления по градостроительной деятельности Пскова завели уголовное дело

11:06, 16 июля 2019, ПАИ

Управление по градостроительной деятельности администрации города Пскова причинило муниципальному бюджету ущерб в размере 400 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

С 1 января 2015 года по 15 мая 2019 года в управление поступило 467 заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. Однако, бывший руководитель управления принял незаконное решение не взимать плату за предоставление сведений из этой системы. В связи с этим, как отметили в пресс-службе, бюджету города был причинен ущерб свыше 400 тысяч рублей.

Следствие по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Прокуратура Пскова взяла ход и результаты расследования уголовного дела на контроль, добавили в пресс-службе.