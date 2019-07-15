Пскович получил ожоги во время пожара на пилораме

10:08, 16 июля 2019, ПАИ

На пожаре в здании пилорамы в Пскове на улице Куприна 26-летний молодой человек получил термические ожоги рук, лица и шеи 1 и 1 степени. Возгорание случилось 15 июля в 19:49. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, из-за нарушения правил безопасности при работе с электроинструментом загорелась емкость с легко воспламеняющейся жидкостью, огонь повредил пиломатериалы.

В этот же день в 22:26 в Порхове на проспекте Ленина в жилом доме горели две комнаты, веранда, кровля. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В 22:46 в Великих Луках на улице Мелиораторов на пилораме горел мусор в контейнере из-за неосторожного обращения с огнем.

16 июля в 1:37 в Пскове в Гаражном проезде в кооперативе индивидуальных гаражей в ВАЗ-2109 1989 года выпуска огонь повредил моторный отсек. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.