Пскович завоевал «золото» на чемпионате мира по джиу-джитсу

11:07, 16 июля 2019, ПАИ

Спортсмены псковского клуба «Dragon's den Pskov» завоевали золотые медали на чемпионате мира по джиу-джитсу «Acb jj World open championship gi 2019», который проходил в Москве, сообщается на странице клуба «Dragon's den Pskov» в Instagram.

В частности, спортсмен и тренер клуба «Dragon's den Pskov», пскович Фёдор Шумейко стал первым в разделе коричневых поясов. Его коллега по клубу новгородец Владислав Сафонов также стал победителем данных соревнований в разделе синих поясов.

Ранее в Пскове прошёл международный турнир по бразильскому джиу-джитсу. Соревнования собрали около 200 спортсменов в возрасте от 4 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгородской, Смоленской, Тверской и Псковской областей.