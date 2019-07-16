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Спорт

Пскович завоевал «золото» на чемпионате мира по джиу-джитсу

Фото со страницы клуба «Dragon's den Pskov» в Instagram.

Спортсмены псковского клуба «Dragon's den Pskov» завоевали золотые медали на чемпионате мира по джиу-джитсу «Acb jj World open championship gi 2019», который проходил в Москве, сообщается на странице клуба «Dragon's den Pskov» в Instagram.

В частности, спортсмен и тренер клуба «Dragon's den Pskov», пскович Фёдор Шумейко стал первым в разделе коричневых поясов. Его коллега по клубу новгородец Владислав Сафонов также стал победителем данных соревнований в разделе синих поясов.

Ранее в Пскове прошёл международный турнир по бразильскому джиу-джитсу. Соревнования собрали около 200 спортсменов в возрасте от 4 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгородской, Смоленской, Тверской и Псковской областей.

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