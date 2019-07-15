Четыре человека пострадали в результате падения самолета на дом в Чечне

11:16, 16 июля 2019, ПАИ

Четыре человека пострадали в результате падения частного легкомоторного самолета на жилой дом в Чечне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Случилось это в 7:58 в станице Новощедринская Шелковского района. Воздушное судно врезалось в дом, разрушив половину здания. По данным МЧС, пострадали четверо человек: у пилота сломана ключица, а трое жильцов в состоянии шока были госпитализированы в больницу.

Сам самолёт получил незначительные повреждения. По предварительным данным, пилот не справился с управлением воздушного судна. В данный момент устанавливаются причины аварии.