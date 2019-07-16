Через месяц псковичам станут доступны вызов врача через интернет и электронная запись на диспансеризацию

13:11, 16 июля 2019, ПАИ

Планируется, что через месяц на портале k-vrachu.pskov.ru станут доступны вызов врача на дом и электронная запись на диспансеризацию. Об этом сообщил директор медицинского информационно-аналитического центра Псковской области Сергей Мацепуро в прямом эфире проекта ПАИ-live 16 июля.

«Электронная запись на диспансеризацию и вызов врача на дом - это реальный функционал портала, который уже заложен, но есть некоторые организационные моменты», - пояснил гость эфира. Он добавил, что функционал сайта позволяет и сейчас вызвать врача, но необходимо адаптировать систему под псковские реалии.

Директор центра отметил, что сейчас вызвать врача на дом можно по телефону, а введение такой услуги через Интернет должен упростить этот процесс. «Пациент выбирает на портале причину, симптомы и попадает в лист ожидания - в лист вызова врача на дом. Затем вся информация приходит к участковому терапевту», - отметил Сергей Мацепуро.