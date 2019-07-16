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Общество

Три человека пострадали в ДТП в Псковской области 15 июля

15 июля в Псковской области зарегистрировали 2 ДТП, в которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД РФ по региону.

В частности, в 17:40 в Пскове у дома 52-а на улице Вокзальной 34-летний водитель «Лады» врезался в «Опель Вектра», которым управлял 20-летний молодой человек. «Опель», в свю очередь, столкнулся с «Фольксваген Джета» под управлением 35-летнего мужчины. В результате аварии пострадали пассажиры «Фольксвагена» - 11-летний мальчик и 43-летняя женщина.

В 19:30 в Стругокрасненском районе на 38-м километре трассы Струги Красные – Зовка 34-летний нетрезвый водитель «Дэу Матиз» потерял управление, съехал в левый кювет и перевернулся. Водитель получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

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