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Общество

Михаил Ведерников поручил проверить работу детской стоматологии в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку работы детской стоматологической поликлиники в Пскове. Об этом с заседания администрации Псковской области 16 июля передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаила Ведерникова, из-за неправильной организации работы в поликлинике создается «искусственный ажиотаж», номерки на запись к врачу жители города приходят получать ночью. Глава региона подчеркнул, что здесь стоит вопрос не только в дефиците кадров, но и в организации работы.

«Это вопиющие факты и такого быть не должно», - заявил Михаил Ведерников.

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