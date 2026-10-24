Театр танца «Русские узоры» стал одним из главных участников международного фестиваля искусства

13:41, 24 октября 2026, ПАИ

Заслуженный театр танца «Русские узоры» стал одним из главных участников международного фестиваля искусства и хореографии ART ERA, открытие которого состоялось в Китае. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Танцоры открыли фестиваль номером «Жар-птица» (это знакомый зрителям образ из русского фольклора), плюс в программе открытия театр представил танец «Барыня».

«Русские узоры» уже не первый год демонстрируют высокий уровень мастерства: коллектив выступал на самых разных площадках в России и за рубежом. Участие в международном фестивале такого масштаба – дополнительное подтверждение статуса театра как одного из ведущих танцевальных коллективов региона. Артисты достойно представили Псков на мировой сцене, и уже скоро станут известны результаты конкурса.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция музыкальных выступлений и мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.