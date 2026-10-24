Ремонт освещения в Петровском парке запланировали в Великих Луках

11:23, 24 октября 2026, ПАИ

Ремонт освещения в Петровском парке запланировали в Великих Луках. На недостаточную освещённость парка в вечернее время великолучане жаловались неоднократно. Жители города сообщали, что с 18:30 до 19:40 выключены фонари и передвигаться приходится в потёмках, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев пояснил редакции газеты, что осветительная система в парке автоматическая и работает с помощью фотореле. Устройство включает фонари с наступлением темноты и отключает их на рассвете.

«Ремонт и замену неисправных светильников в парке планируют после подтверждения их неисправности. Неработающие фонари починят в ноябре. Крайний срок, к которому ремонт должен завершиться, – декабрь. Необходимые ремонтно-восстановительные мероприятия уже включены в график подрядной организации», – рассказал Андрей Беляев.

Контролировать замену светильников будет УЖКХ Великих Лук, уточнили в редакции.