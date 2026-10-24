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Оттепель может разбудить: биолог объяснил, почему гадюки выползают даже зимой

Гадюки на зимовку сворачиваются в клубки в сухих норах с температурой не ниже нуля градусов. Однако во время оттепелей они могут ненадолго выползать из укрытий, сообщил РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.

Гадюки в лесах Псковской области. Фото: Екатерина Арсентьева

В преддверии зимы змеи ищут убежища: норы грызунов, трещины в земле, пустоты под корнями или даже подвалы домов. В основном они собираются группами, в которых иногда можно насчитать несколько десятков особей, сплетённых в клубок.

Убежище должно быть сухим, а температура не должна опускаться ниже нуля градусов на протяжении примерно 6–8 месяцев. Специалист уточнил, что в тёплые зимы с оттепелями особи даже ненадолго могут выползать из укрытий. Но это не полноценная активность с охотой, а кратковременное пробуждение.

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