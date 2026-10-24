Интернет-приёмная правительства Псковской области временно недоступна

13:24, 24 октября 2026, ПАИ

Временно недоступна интернет-приёмная правительства Псковской области. С пятницы на портале priemnaya.pskov.ru проводятся технические работы, сервис планируется восстановить до понедельника. Об этом сообщается в официальном канале региона в мессенджере МАХ.

Если необходимо направить обращение уже сейчас, это можно сделать на платформе обратной связи:

на сайте pos.gosuslugi.ru;

в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе»;

при помощи специального виджета на официальных сайтах органов власти.

Для входа потребуется подтверждённая учётная запись на портале «Госуслуги».