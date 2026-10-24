Голос памяти: спецпоказ фильма «Детская игра» состоялся в Псковском доме молодёжи

11:53, 24 октября 2026, ПАИ

Государственный архив Псковской области подготовил к региональной дате – Дню памяти жителей сожжённых немецко-фашистскими захватчиками и карателями деревень – фильм «Детская игра». Его показ прошёл в Псковском доме молодёжи, на просмотр пришли активисты, студенты и молодые жители региона. Об этом сообщается в группе молодёжного учреждения в соцсети «ВКонтакте».



Фото: из группы Дома молодёжи и министерства молодёжной политики Псковской области в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы Дома молодёжи и министерства молодёжной политики Псковской области в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы Дома молодёжи и министерства молодёжной политики Псковской области в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы Дома молодёжи и министерства молодёжной политики Псковской области в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы Дома молодёжи и министерства молодёжной политики Псковской области в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы Дома молодёжи и министерства молодёжной политики Псковской области в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы Дома молодёжи и министерства молодёжной политики Псковской области в соцсети «ВКонтакте»













В основу сценария легла трагическая, тяжёлая судьба детей в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Фильм рассказывает о трёх детях, чудом выживших в те страшные годы.

В диалоге со зрителями приняли участие режиссёр, автор идеи и участники фильма: они рассказали об оккупационном режиме и политике целенаправленного уничтожения местного населения, помогая глубже понять масштаб трагедии и цену, которую заплатил наш край.

Спецпоказы также пройдут в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области.

Отметим, что в годы оккупации в регионе было убито более 70 тысяч мирных жителей, с лица земли стёрты 5 082 деревни.