Стало известно, какая погода ждёт жителей Псковской области в это воскресенье

14:38, 24 октября 2026, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области в воскресенье, 25 октября. В большинстве районов пройдёт небольшой дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Температура в области ночью составит +5...+10 градусов, днём – до +9…+14.

В Пскове ночью столбики термометров покажут +7...+9 градусов, днём воздух прогреется до +12...+14. Атмосферное давление низкое.