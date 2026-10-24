Стало известно, какая погода ждёт жителей Псковской области в это воскресенье
Облачная погода ожидается в Псковской области в воскресенье, 25 октября. В большинстве районов пройдёт небольшой дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Температура в области ночью составит +5...+10 градусов, днём – до +9…+14.
В Пскове ночью столбики термометров покажут +7...+9 градусов, днём воздух прогреется до +12...+14. Атмосферное давление низкое.
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